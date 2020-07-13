Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале

До этого Собчак и Ерженков обращались с заявлением в полицию.
«Сегодня мы обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета РФ с заявлением о совершенном преступлении по статье 144 УК РФ — по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц», — сказал Бадамшин.
«Ранее мы уже обращались в региональный Следственный комитет, в полицию, но ответа не получили», — отметил собеседник агентства, выразив надежду, что после заявления в центральный аппарат СК РФ будет результат.
В конце июня Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса, и об избиении в монастыре детей. По ее словам, Ерженкову был диагностирован перелом руки. Сам Ерженков подтвердил диагноз и опубликовал на своей странице в Facebook снимок из травмпункта, на котором он с загипсованной левой рукой.
В Екатеринбургской епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.