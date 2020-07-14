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05:04 (мск), источник: Интерфакс

СК начал проверку по факту утечки нефтепродуктов в озеро в Хабаровском крае

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — Нефтепродукты из трубопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре», на котором произошла утечка, попали в озеро Голое, сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО во вторник.

«В правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое», — говорится в сообщении.

По данному факту началась проверка. На место утечки, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, в понедельник из-за отказа оборудования на трубопроводе в Хабаровском крае, произошла утечка нефтепродуктов.

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«Отказ на участке трубопровода “Оха — Комсомольск-на-Амуре”, в результате которого произошел выход нефтесодержащей жидкости (НСЖ) на площади 0,04 га, оперативно ликвидирован. Трубопровод перекрыт», — сообщили «Интерфаксу» в «РН-Сахалинморнефтегаз».

«Приняты все необходимые меры для оперативной локализации НСЖ. На месте работают специализированные службы предприятия, оснащенные необходимой техникой и оборудованием. Ведутся работы по полной ликвидации следов выхода НСЖ. На предприятии создан оперативный штаб. Ведется постоянный экологический мониторинг», — сказали на предприятии.

Магистральный трубопровод был построен в 1974 году. Компания планирует прекратить транспортировку сырья по данному маршруту.

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основано 10 августа 1928 года. Оно ведет свою деятельность на севере острова Сахалин. «Сахалинморнефтегаз» выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина.

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