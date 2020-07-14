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03:58 (мск), источник: РИА Новости

Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 14 июл — РИА Новости. Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае после разгерметизации нефтепровода, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

«Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре», который принадлежит «РН-Сахалинморнефтегаз». Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района.

«Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров», — сообщает прокуратура.

Отмечается, что по факту разлива прокуроры организовали проверку с участием специалистов Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, Амурского территориального управления Росрыболовства.

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