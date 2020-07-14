Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
06:55 (мск), источник: ТАСС

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах

ТАДМОР /Сирия/, 14 июля. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура». Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.

Источник: AP 2020

«Мы числимся в организации “Магавир ас-Саура”. Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле. В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек. Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», — рассказал журналистам один из задержанных Джасем аль-Али.

Он признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж: экстремисты должны были собрать данные о военных объектах.
Читайте также
Посольство России подтвердило поставку истребителей МиГ-29 в Сирию

«Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура. Задачей был сбор информации <…> Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах», — сообщил боевик, указав в качестве отправной точки населенный пункт Эт-Танф.

По словам задержанных участников бандформирования, кураторы выдали им крупную денежную сумму. «На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», — поведал журналистам Абдалла аль-Мишуат.

Задержанные при этом отметили, что до пополнения рядов радикалов многие из них имели гражданские профессии. В частности, Мухаммед Таешмеллан рассказал, что был пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан, а затем примкнул к боевикам.
Читайте также
Комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков около российской базы Хмеймим

«Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню “Магавир ас-Сауры”. Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была $400. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт [группировки] как рядового», — сообщил он.

В настоящее время все трое экстремистов, у которых при аресте было изъято несколько автоматов Калашникова и гранат, большое количество боеприпасов, деньги и наркотики, содержатся в расположении сирийских войск в Тадморе. Спецслужбы арабской республики изучают их показания и проверяют на причастность к другим незаконным операциям. Однако сами задержанные уже жалеют о том, что стали сотрудничать с боевиками.

«По моему опыту — нельзя совершать ошибок и переходить на сторону ИГ (запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство” — прим. ТАСС) и “Магавир ас-Сауры”. Нужно идти в регулярную армию и примиряться», — отметил аль-Али.

 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Появление пыльцы поможет предсказать окончание сезона COVID-19
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт
Песков оценил идею по увеличению налогов для богатых
Ученые назвали самый неприятный подарок
Житель Киева построил себе дачу с огородом на крыше многоэтажки
Пентагон заказал первые истребители для гиперзвукового оружия
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Ученые совершили прорыв В этом помогла компоновка химических элементов батареи в виде «сэндвича»
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 272
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 196
День сурка. 122
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 119
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Новости партнеров
Названы заработки семьи жертвы Ефремова на всех телешоу
МВД разоблачило интернет-наркоторговцев
Минкомсвязь приветствует открытие офиса Телеграма в России
Малышева бросила все и срочно улетела в США. Вот с чем это связано
Дети
Российский роддом заплатит семье 2,5 млн рублей за смерть ребенка Трагедия случилась из-за неправильно проведенных родов
Леди
Почему россияне скупают подделки люксовых брендов В России реплики дорогих марок по-прежнему пользуются спросом как в провинции, так и в столице.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь