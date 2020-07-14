Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
33Лучшие астрономические фото 2020 года
13:22 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Заплачу все деньги». Ефремова обвинили в попытке дать взятку инспектору после смертельного ДТП

Телеканал «Россия 1» обвинил актёра Михаила Ефремова в попытке дать взятку инспектору ГИБДД сразу после ДТП, которое он устроил в центре Москвы. Артист якобы рассчитывал, что таким образом его отпустят с места смертельной аварии, в которой погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Источник: Агентство «Москва»

В эфире программы «60 минут» показали кадры с нагрудной камеры инспектора. В ролике не видно лица Ефремова, но слышен нетрезвый голос, похожий на голос актёра. В частности, слышна фраза «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Во время загрузки произошла ошибка.

Инспектор на видео, впрочем, никак не отреагировал на эти слова. Позже в той же передаче показали видео, на котором Ефремов продемонстрировал неприличный жест во время медицинского освидетельствования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, которого недавно пригрозили лишить лицензии за слишком активное комментирование дела в СМИ, опроверг, что его клиент пытался дать взятку сотруднику ГИБДД после ДТП.

«Это фейк… Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить всё что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж».

Новость
Почему Ефремов сел пьяным за руль: отвечает его адвокат

Сюжет телеканала о якобы имевшей место попытке актёра избежать правосудия Пашаев назвал «хайпом» и отметил, что во время ДТП Ефремов «вообще ничего не соображал».

«Что можно с него просить? Это хайп», — заявил он РБК.

Примечательно, что сразу после ДТП Ефремов обещал вылечить попавшего в аварию курьера со словами: «У меня денег … (очень много)». Однако на утро водитель фургона скончался. В крови Ефремова, взятой в день аварии, обнаружились значительные дозы алкоголя и следы наркотиков.

Артист и ДТП

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, он пересёк двойную сплошную и устроил лобовое столкновение с фургоном, который вёл курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Водитель фургона получил тяжёлые травмы и скончался утром следующего дня в больнице.

Новость
Самые резонансные ДТП с участием российских звезд

Сначала народный артист полностью признал свою вину, однако месяц спустя его адвокат отчитался о том, что Ефремов отказался от прошлых показаний. Эльман Пашаев заявил, что собрал за месяц достаточно доказательств невиновности своего подзащитного и пообещал «сенсацию» на суде, намекнув, что Ефремов может рассчитывать и на оправдательный приговор.

Сейчас попавший в ДТП актёр находится под домашним арестом. 6 июля в МВД сообщили о завершении расследования дела — Ефремову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК («Нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы. Между тем за уже разбитый в аварии джип актёр успел задолжать свыше 100 000 рублей налоговой.

Анна Шахова

Уловки и обходные пути: что говорят эксперты о деле Ефремова
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июня© Ньюстюб
Все новости региона
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
Парализованной москвичке отказали в иске на 1 млн из-за штрафов за нарушение самоизоляции
Главных оппонентов Лукашенко сняли с выборов
Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала
Какие доплаты положены супругам к юбилею совместной жизни
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
Как выглядят лучшие астрономические снимки 2020 года
Нижегородскую область засыпало гигантским градом (фото)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Зачем покупают чеки из «Пятерочки» А также аптек, гостиниц и заправок
Авто
Сотрудникам ГИБДД выдали новые приборы В Госавтоинспекцию Хакасии поступили устройства для контроля за качеством дорог и транспорта
Кино
Тело пропавшей без вести Наи Риверы нашли в озере 33-летняя звезда сериала «Лузеры» отправилась плавать на арендованной лодке
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Минкомсвязь приветствует открытие офиса Телеграма в России
Популярные темы на «Детях»
Старая мать-проблемы дочери? 377
Какое домашнее животное завести для ребенка? У кого какое животное дома? 185
Кто вы в первую очередь-жена или мама? 147
Проблемы с мужем. 121
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь