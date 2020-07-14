«Заплачу все деньги». Ефремова обвинили в попытке дать взятку инспектору после смертельного ДТП

Источник: Агентство «Москва»
В эфире программы «60 минут» показали кадры с нагрудной камеры инспектора. В ролике не видно лица Ефремова, но слышен нетрезвый голос, похожий на голос актёра. В частности, слышна фраза «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».
Во время загрузки произошла ошибка.
Инспектор на видео, впрочем, никак не отреагировал на эти слова. Позже в той же передаче показали видео, на котором Ефремов продемонстрировал неприличный жест во время медицинского освидетельствования.
Во время загрузки произошла ошибка.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, которого недавно пригрозили лишить лицензии за слишком активное комментирование дела в СМИ, опроверг, что его клиент пытался дать взятку сотруднику ГИБДД после ДТП.
«Это фейк… Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить всё что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж».
Сюжет телеканала о якобы имевшей место попытке актёра избежать правосудия Пашаев назвал «хайпом» и отметил, что во время ДТП Ефремов «вообще ничего не соображал».
«Что можно с него просить? Это хайп», — заявил он РБК.
Примечательно, что сразу после ДТП Ефремов обещал вылечить попавшего в аварию курьера со словами: «У меня денег … (очень много)». Однако на утро водитель фургона скончался. В крови Ефремова, взятой в день аварии, обнаружились значительные дозы алкоголя и следы наркотиков.
Артист и ДТП
Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, он пересёк двойную сплошную и устроил лобовое столкновение с фургоном, который вёл курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Водитель фургона получил тяжёлые травмы и скончался утром следующего дня в больнице.
Сначала народный артист полностью признал свою вину, однако месяц спустя его адвокат отчитался о том, что Ефремов отказался от прошлых показаний. Эльман Пашаев заявил, что собрал за месяц достаточно доказательств невиновности своего подзащитного и пообещал «сенсацию» на суде, намекнув, что Ефремов может рассчитывать и на оправдательный приговор.
Сейчас попавший в ДТП актёр находится под домашним арестом. 6 июля в МВД сообщили о завершении расследования дела — Ефремову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК («Нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы. Между тем за уже разбитый в аварии джип актёр успел задолжать свыше 100 000 рублей налоговой.