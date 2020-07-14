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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР выявил новые преступления Абызова

СКР установил причастность бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова к другим преступлениям, а также нашел новых соучастников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Их подозревают в отмывании и коммерческом подкупе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний “СИБЭКО” и “РЭС” на общую сумму в размере 4 млрд руб. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США», — сообщила Петренко.

Соучастниками преступлений, инкриминируемых экс-чиновнику, следствие назвало бывших топ-менеджеров АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову, а также директора ООО «Ру-Ком» Олега Серебренникова. Ранее фигурантами уголовных дел, кроме господина Абызова, уже стали пять человек.

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Он обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Экс-чиновник отрицает все обвинения. Арест господина Абызова и остальных фигурантов дела продлен до 25 сентября 2020 года.

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