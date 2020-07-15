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09:43 (мск), источник: РБК

«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора

В «Почте России» не уточнили, кто именно стал фигурантом дела. Ранее TAdviser сообщил о задержании заместителя гендиректора компании по ИТ.

Представитель «Почты России» сообщил РБК, что, по их информации, Следственным управлением ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России». Таким образом в компании прокомментировали информацию о задержании заместителя гендиректора компании по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — сказал он.

Ранее о задержании Емельченкова сообщило издание TAdviser. По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких ИТ-поставщиках «Почты России».

Среди поставщиков называется и «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). По данным издания, ее глава Александр Калинин также был задержан.

По данным TAdviser, причиной обысков и задержаний является картельный сговор.
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Среди других компаний, в которых, по данным TAdvieser, прошли следственные мероприятия, называются Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».

РБК направил запросы в НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».

Емельченков работает в «Почте России» с 2013 года. До прихода в эту компанию был заместителем генерального директора по IT ЗАО «РЕНОВА-финанс», генеральным директором ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

НКК — крупнейший по выручке ИТ-холдинг в России, в состав которого входят производитель компьютерной техники «Аквариус», дистрибьютор оборудования OCS, системный интегратор «Систематика» и др. Владелец компании — Александр Калинин — ранее работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (расформировано в 2003 году) и был советником министра связи по вопросам информатизации.

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