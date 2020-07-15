09:43 (мск), источник: РБК
«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
В «Почте России» не уточнили, кто именно стал фигурантом дела. Ранее TAdviser сообщил о задержании заместителя гендиректора компании по ИТ.
Представитель «Почты России» сообщил РБК, что, по их информации, Следственным управлением ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России». Таким образом в компании прокомментировали информацию о задержании заместителя гендиректора компании по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — сказал он.
Ранее о задержании Емельченкова сообщило издание TAdviser. По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких
Среди поставщиков называется и «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). По данным издания, ее глава Александр Калинин также был задержан.
Среди других компаний, в которых, по данным TAdvieser, прошли следственные мероприятия, называются Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».
РБК направил запросы в НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».
Емельченков работает в «Почте России» с 2013 года. До прихода в эту компанию был заместителем генерального директора по IT ЗАО «РЕНОВА-финанс», генеральным директором ЗАО «КЭС-Энергосбыт».
НКК — крупнейший по выручке