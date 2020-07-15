Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

«Выслушав мнения сторон, суд пришел к выводу о том, что ходатайство следствия о домашнем аресте составлено с соблюдением норм действующего законодательства, и постановил назначить ему эту меру пресечения до 13 сентября», — огласила решение судья Юлия Черникова (цитата по ТАСС).
Емельченкова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Он был задержан 14 июля сотрудниками ФСБ. По данным аналитического центра TAdviser, причиной возбуждения уголовного дела стал «картельный сговор», следственные органы провели ряд обысков.
Уголовное дело против Сергея Емельченкова может быть связано с картельным сговором, участники которого поставляли технику для ГАС «Выборы», Росстата и компании «Норильский никель», пишет РБК. Как сообщил изданию начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, в ценовом сговоре участвовали компании «Национальная компьютерная корпорация», «Аквариус», «АМИ-Нетворк» и другие.
Мы занимались картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИКом, с 2016 года. Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы.
Андрей Тенишевначальник управления ФАС по борьбе с картелями
При этом у ФАС тогда не было претензий к «Почте России» и Емельченкову. «ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники “Почтой России”. Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства», — добавил представитель ФАС.