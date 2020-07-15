20:18 (мск), источник: BBC News Русская служба
Новый загадочный инцидент в Иране: сгорели суда в порту близ реактора в Бушере
По меньшей мере, семь небольших морских судов уничтожены огнем на верфи в порту Бушер на юге Ирана.
Глава местной службы по чрезвычайным ситуациям сообщил агентству ИРНА, что пожар потушен и человеческих жертв не было. Порт расположен в 19 км от одноименной атомной электростанции.
Причина возгорания неизвестна. Оно стало очередным звеном в цепи загадочных происшествий в Иране, вызвавших к жизни предположения о диверсиях.
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Иранские власти заявляли, что проверяют, не являлись ли взрывы на ракетном заводе в Ходжире 26 июня и на предприятии по обогащению урана в Натанзе 2 июля диверсиями иностранных агентов либо внутренней оппозиции.
В 2010 году центрифуги для обогащения урана в Натанзе были выведены из строя компьютерным вирусом, предположительно созданным США и Израилем.