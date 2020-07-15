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20:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Новый загадочный инцидент в Иране: сгорели суда в порту близ реактора в Бушере

По меньшей мере, семь небольших морских судов уничтожены огнем на верфи в порту Бушер на юге Ирана.

Источник: AFP 2020

Глава местной службы по чрезвычайным ситуациям сообщил агентству ИРНА, что пожар потушен и человеческих жертв не было. Порт расположен в 19 км от одноименной атомной электростанции.

Причина возгорания неизвестна. Оно стало очередным звеном в цепи загадочных происшествий в Иране, вызвавших к жизни предположения о диверсиях.

За последние недели случились взрывы и пожары на предприятии по производству ракет, на электростанции, в клинике и на ядерном объекте.
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В понедельник возник пожар в промзоне недалеко от города Мешхед на северо-востоке страны. Официальные лица сообщили, что загорелись шесть резервуаров с газом, и один из них взорвался.

Днем ранее произошел пожар на нефтехимическом предприятии в местности Махашр на юго-западе страны. В качестве причины была названа утечка нефти.

В субботу в подвале жилого дома в Тегеране взорвались несколько газовых баллонов, сообщило столичное управление пожарной охраны.

Иранские власти заявляли, что проверяют, не являлись ли взрывы на ракетном заводе в Ходжире 26 июня и на предприятии по обогащению урана в Натанзе 2 июля диверсиями иностранных агентов либо внутренней оппозиции.

В 2010 году центрифуги для обогащения урана в Натанзе были выведены из строя компьютерным вирусом, предположительно созданным США и Израилем.

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