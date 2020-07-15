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21:13 (мск), источник: РИА Новости

Арестованного в Германии музыканта Казначеева освободили под залог

БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Арестованный в Берлине по запросу на экстрадицию в США российский музыкант Денис Казначеев в среду вышел на свободу после внесения залога, сообщила его менеджер Дениз Глук.

Источник: Reuters

Ранее во вторник она заявила, что получила подтверждение об одобрении ходатайства на освобождение Казначеева под залог. По освобождении он должен будет дожидаться завершения дела об экстрадиции в Берлине и три раза в неделю отмечаться в полиции.

«Добро пожаловать обратно», — написала Глук в Facebook, прикрепив фотографию с музыкантом у ворот тюрьмы Моабит в Берлине.

Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест.

Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.

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