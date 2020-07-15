Арестованного в Германии музыканта Казначеева освободили под залог

Ранее во вторник она заявила, что получила подтверждение об одобрении ходатайства на освобождение Казначеева под залог. По освобождении он должен будет дожидаться завершения дела об экстрадиции в Берлине и три раза в неделю отмечаться в полиции.
«Добро пожаловать обратно», — написала Глук в Facebook, прикрепив фотографию с музыкантом у ворот тюрьмы Моабит в Берлине.
Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест.
Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.