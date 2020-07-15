15 июля, источник: РИА Новости
В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице скончались 29 человек. Общее число жертв достигло 4258.
Всего за время пандемии в России выявили около 746 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 770 тысяч человек умерли, более 523 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 321 тысяча — приходится на Москву. При этом более 167 тысяч пациентов уже поправились.