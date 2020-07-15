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15 июля, источник: РИА Новости

В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
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11.07
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13.07
6537
14.07
6248
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2.0715.07
Скончалось11 770+156
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Выздоровело523 249+10 424
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14.07
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10424
2.0715.07
Инфицировано13 405 694+227 839
2.07
217206
3.07
177053
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Скончалось580 552+5 759
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Выздоровело7 451 312+147 822
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Источник: РИА Новости

Накануне в столице скончались 29 человек. Общее число жертв достигло 4258.

Всего за время пандемии в России выявили около 746 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 770 тысяч человек умерли, более 523 тысяч выздоровели.

Треть зарегистрированных случаев — 321 тысяча — приходится на Москву. При этом более 167 тысяч пациентов уже поправились.

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