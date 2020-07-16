В России за сутки выявили 6 428 заразившихся коронавирусом

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже 10 дней не превышает 0,9%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,2%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Курской области (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).
Новые 349 случаев выявлены в Свердловской области, 256 — в
Всего в настоящее время в РФ болеют 209 168 человек.
Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 443, всего выздоровели уже 531 692 человека. По информации штаба, доля выздоровевших превысила 70% от общего числа заразившихся в стране.
По выздоровлению за сутки выписаны 359 пациентов в Московской области, 323 — в Свердловской области, 301 — в
Число летальных исходов
За сутки умерли 22 пациента в