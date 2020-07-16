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11:00 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 428 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 428, общее число заразившихся достигло 752 797. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 16.07
Инфицировано752 797+6 428
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
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6.07
6611
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10.07
6635
11.07
6611
12.07
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13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
2.0715.07
Скончалось11 937+167
2.07
147
3.07
176
4.07
168
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134
6.07
135
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104
14.07
175
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156
2.0715.07
Выздоровело531 692+8 443
2.07
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3.07
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4.07
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2.0715.07
Инфицировано13 565 020+241 490
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15.07
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2.0715.07
Скончалось584 385+5 757
2.07
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2.0715.07
Выздоровело7 570 465+171 155
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15.07
131288
2.0715.07
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Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже 10 дней не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,2%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Курской области (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).

Новые 349 случаев выявлены в Свердловской области, 256 — в Санкт-Петербурге, 252 — в Ханты-Мансийском АО, 221 — в Нижегородской области и 215 — в Алтайском крае.

Всего в настоящее время в РФ болеют 209 168 человек.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 443, всего выздоровели уже 531 692 человека. По информации штаба, доля выздоровевших превысила 70% от общего числа заразившихся в стране.

По выздоровлению за сутки выписаны 359 пациентов в Московской области, 323 — в Свердловской области, 301 — в Ханты-Мансийском АО, 298 — в Нижегородской области и 239 — в Архангельской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 167 против 156 днем ранее, всего умерли 11 937 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,59% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки умерли 22 пациента в Санкт-Петербурге, 16 — в Красноярском крае, 11 — в Московской области, по шесть — в Нижегородской области и Камчатском крае, по пять — в Новгородской и Тульской областях.

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