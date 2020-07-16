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10:37 (мск), источник: Интерфакс

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 16.07
Инфицировано752 797+6 428
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
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8.07
6562
9.07
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10.07
6635
11.07
6611
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13.07
6537
14.07
6248
15.07
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2.0715.07
Скончалось11 937+167
2.07
147
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176
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6.07
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Выздоровело531 692+8 443
2.07
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9.07
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11.07
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2960
14.07
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2.0715.07
Инфицировано13 565 020+241 490
2.07
217206
3.07
177053
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228718
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181391
14.07
202824
15.07
210349
2.0715.07
Скончалось584 385+5 757
2.07
4888
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5111
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Выздоровело7 570 465+171 155
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14.07
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131288
2.0715.07
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Источник: Агентство «Москва»

Всего в стране на сегодня выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны. В Москве 531 новый случай, в Свердловской области заразились еще 349 человек, в Петербурге — 256 человек.

За сутки скончались от вируса 167 человек, число жертв за весь период достигло 11 937 человек.

Выздоровели за последние сутки 8 443 пациентов, за весь период — 531 692 человека.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 209 168.

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