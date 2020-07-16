Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Всего в стране на сегодня выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19.
Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны. В Москве 531 новый случай, в Свердловской области заразились еще 349 человек, в Петербурге — 256 человек.
За сутки скончались от вируса 167 человек, число жертв за весь период достигло 11 937 человек.
Выздоровели за последние сутки 8 443 пациентов, за весь период — 531 692 человека.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 209 168.