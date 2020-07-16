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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Дело Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ

Уголовное дело в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Ъ» Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ, сообщил адвокат Иван Павлов. Господин Сафронов арестован по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сегодня Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляцию на арест.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«В следственной группе десять следователей. Группу возглавляет известный следователь Александр Чабан, ведущий также дело тяжелобольного ученого Кудрявцева», — передает корреспондент «Ъ» слова господина Павлова.

Он рассказал, что информация о передаче гостайны чешским спецслужбам была передана из Службы внешней разведки.

«Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», — уточнил адвокат.

По его словам, заключения специалистов в деле Ивана Сафронова основываются на «формальных перечнях сведений о гостайне, которые есть в каждом ведомстве».

Напомним, Иван Сафронов был задержан 7 июля. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии ФСБ, он при помощи зашифрованной программы передавал чешским спецслужбам сведения, составляющие гостайну.

Сам Сафронов связывает преследование со своей журналистской деятельностью. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что задержание не связано с профессиональной деятельностью Ивана Сафронова.

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