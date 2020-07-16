15:53 (мск), источник: Ведомости
Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» обвиняют в госизмене.
Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы об избрании советнику гендиректора «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову меры пресечения в виде ареста до 8 сентября.
Жалобу защиты об изменении меры пресечения суд не удовлетворил.
Заседание прошло в закрытом режиме. Защита подавала ходатайство о его проведении в открытом режиме, но суд отказал.
Адвокат Сафронова Иван Павлов в заседании не участвовал и был в коридоре вместе с журналистами. Он единственный из пяти защитников не дал подписку о неразглашении, чтобы иметь возможность рассказывать журналистам хоть
Павлов также сообщил, что прокурор требовал провести заседание в закрытом режиме, поскольку дело посягает на госбезопасность. Суд приобщил к делу характеристики и поручительства от более чем 25 журналистов и руководителей СМИ, с которыми работал Сафронов. Также характеристика есть и с его последнего места работы — из «Роскосмоса».
Павлов подчеркивает, что во всех делах по госизмене, в которых он участвовал как защитник, следствие на стадии избрание меры пресечения уже предъявляло суду
Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. По месту жительства и в рабочем кабинете Сафронова прошли обыски.
«Роскосмос» отрицает, что задержание Сафронова связано с его работой в «Роскосмосе». Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее заявлял о недоступности закрытой информации для своего советника. Задержание Сафронова не связано и с его журналистской деятельностью, утверждал
13 июля Сафронову предъявили обвинение. Свою вину он не признает. Его интересы в суде представляют пять адвокатов: Иван Павлов, Дмитрий Катчев, Сергей Малюкин, Олег Елисеев и Евгений Смирнов. В свою очередь в следственной группе по делу Сафронова около 10 человек. Ее возглавляет подполковник ФСБ Александр Чабан.
Задержание Сафронова, последующий арест и обвинение в госизмене вызвало широкий общественный резонанс. В день задержания 7 июля около здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Поддержать его пришли пришли в основном бывшие коллеги. Полиция задержала 28 человек, среди которых 20 журналистов «Ведомостей», «Коммерсанта», Reuters, RT, «Новой газеты», «Проекта» и пр. Днем 13 июля у здания СИЗО «Лефортова», где содержится Сафронов, также прошли одиночные пикеты. Полицейские задерживали всех участников акции, на которых были надеты футболки с лозунгами в поддержку Сафронова.
Ирина Чевтаева, Елена Мухаметшина