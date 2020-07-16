17:11 (мск), источник: Life.ru
Дизельный Чернобыль. Сгоревший корабль ВМС США может вызвать глобальную катастрофу
Пока полностью потушить пожар на корабле так и не удалось, а само судно в случае взрыва и погружения в воду может отравить целый океан.
Уже четыре дня у причальной стенки базы ВМС США горит универсальный десантный корабль (УДК) Bonhomme Richard. Предварительная версия возникновения пожара — взрыв
Тушение пожара осложняется несколькими факторами.
После взрыва нефтедобывающей платформы «Глубоководный горизонт» в 2010 году американское Минэнерго внедрило новые правила работы с нефтепродуктами по всем платформам американских компаний, где бы они ни вели свою деятельность. Напомним, тогда
Последствия этой катастрофы полностью не устранены до сих пор. В ряде южных штатов США
Пожар на военном корабле Bonhomme Richard чуть меньше по масштабу, однако по своим последствиям взрыв и последующий пожар могут занять место между взрывом на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», катастрофой на Чернобыльской АЭС и разливом нефтепродуктов на одном из предприятий «Норильского никеля». Главная проблема, про которую не очень торопятся сообщать американские СМИ, состоит в том, что низ кормы и носа у кораблей этого проекта занимают дополнительные топливные баки.
Топливо JP-5, которое хранится в этих баках, — это своеобразный «спортивный» керосин для палубной авиации. На нём во время взлёта и посадки техника чувствует себя относительно хорошо, поскольку он позволяет выходить на оптимальный режим работы без отказов. Взрыв и последующий пожар произошли аккурат на нижнем уровне корабля, после чего огонь начал быстро распространяться на другие помещения.
Командование ВМС и специалисты, занятые тушением пожара, ничего о состоянии топливных баков не говорят, однако корабль дал не только сильный крен на правый борт, но и дифферент (осадку) на нос. Даже если допустить, что дополнительные баки для авиации с токсичным керосином JP-5 были пусты, то остаётся много других вопросов. 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария,
Бывший командир дивизиона живучести БЧ-5 сторожевого корабля «Безукоризненный» проекта 1135 Пётр Четверко пояснил, что любой корабль проектируется с учётом возникновения на борту нештатных ситуаций.
Первые два дня, когда к тушению корабля ещё не подключили все местные пожарные службы, многие местные жители жаловались на дым от продуктов горения. И здесь важно пояснить, что Bonhomme Richard, как и любой корабль по своей сути, — это химическая бомба замедленного действия. В первые сутки после пожара открытое пламя нагревает и «выплёвывает» наружу не только частицы металла, но и пластик, и другие токсичные полимеры, которых на боевых кораблях сотни тонн. Горит краска, которой выкрашены стены и полы, и много чего ещё. Всё это поднимается в воздух и затем оседает в лёгких местных жителей. Последние уже начали обращаться в больницы и всерьёз подумывают об исках в адрес ВМС США за «подорванное здоровье».
Но главная проблема не решена до сих пор. Горение корабля продолжается, а информации о том, сколько топлива находится в баках корабля, так и не поступает. Важно обратить внимание на то, что авария на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» в этом смысле является неким эталоном по части загрязнения окружающей среды. 15 тысяч тонн дизельного топлива (из 21 тысячи тонн в целом) попали именно в водоёмы, и вполне вероятно, что местные реки останутся непригодными для купания и рыбалки на много лет.
Председатель правления АНО «Равноправие», помощник заместителя председателя Комитета Совета Федерации по
По словам Соколовой, вся загрязнённая нефтепродуктами биомасса будет поглощена морской флорой и фауной, все группы пищевой цепочки на указанной акватории подвергнутся воздействию.
Экологи отмечают, что редкие тихоокеанские млекопитающие могут значительно пострадать при поступлении нефтепродуктов от горящего корабля. По словам эколога Натальи Соколовой, прежде всего в группе риска окажутся ламантины, которые считаются символом Мексики.
Соколова пояснила также, что ошибочно думать о последствиях катастрофы как о загрязнении исключительно Тихого океана и прибрежных территорий Мексики и Калифорнии. Нефтепродукты — это летучие вещества, а значит, с первых часов аварии уже началось интенсивное загрязнение воздуха.
Масштабы последствий пожара на американском корабле, по словам Соколовой, ещё предстоит установить. Но для этого нужно сначала потушить корабль, спасать который совсем скоро не будет никакого смысла.