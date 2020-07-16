17:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Следствие проверит Каму на хлорид
Возбуждено дело о неправильном обращении с экологически опасными веществами.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело
Управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). «По данным следствия, в период с 5 по 7 июля 2020 года в реку Кама в районе Березников произошел сброс загрязняющих (химических) веществ, повлекший превышение установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов», — говорится в сообщении следственного органа.
Напомним, о превышении предельно допустимой концентрации
Параллельно с приостановкой производства «Уралхим» обратился в надзорные и правоохранительные органы. Прокуратура получила данные из Росприроднадзора, что наибольшее превышение отмечается в районе рек Ленва и Толыч. В итоге в надзорном органе усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее заражение окружающей среды). Материалы проверки были направлены в СУ СКР по Пермскому краю.
На этой неделе Росприроднадзор сообщил, что вероятным источником загрязнения является шламонакопитель АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ). После протечки в подошве его обваловки вредные вещества сначала попали в Толыч, а затем и в Каму.
Сейчас следователи вместе с березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой, другими надзорными органами и представителями местных предприятий проводят осмотр шламонакопителей. В начале недели в Березники приехал заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов. Туда же отправился прокурор Пермского края Андрей Юмшанов, который будет на месте контролировать работу правоохранительных органов. Генпрокуратура сообщила, что берет под контроль результаты проверочных мероприятий, а также расчет и возмещение вреда окружающей среде.
10 июля АО «Башкирская содовая компания» (БСК), которому принадлежит БСЗ, заявила, что связывать загрязнение Камы с деятельностью завода «некорректно». По данным компании, вода, поступающая на производство, не контактирует с технологическими жидкостями и по окончании процесса в неизменном виде сбрасывается в Толыч. Как утверждают в компании, представители природоохранной прокуратуры обследовали шламохранилище, но никаких утечек не нашли. Заместитель гендиректора БСК Рустем Басыров сегодня пояснил «Ъ», что позиция компании остается неизменной. «Мы с уважением относимся к работе контролирующих ведомств, уверен, они объективно разберутся в ситуации», — отметил Басыров.
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов отмечает, что хлорид кальция как природный элемент практически не существует:
В чистом виде он (хлорид кальция — «Ъ») был обнаружен только в Антарктиде, а искусственно он образуется как побочный продукт при производстве соды, поэтому в данном случае под подозрение сразу попал Березниковский содовый завод.
По словам Пукалова, сотрудники «Зеленого патруля» вместе с представителями надзорных органов участвовали в обследовании всех возможных источников загрязнения, в том числе других предприятий химической промышленности. В результате был обнаружен ручей, который вытекал
Пукалов говорит, что у экологов есть видео от 8 июля, на котором ручей значительно шире, чем сейчас. Также он отмечает, что западный угол шламохранилища находится гораздо ближе к Каме, поэтому не исключено, что вредные вещества оттуда поступают прямо в реку через своеобразные ключи. «Сейчас эта часть “Белого моря” также исследуется, возможно, придется привлекать специальные суда и водолазов», — считает эксперт.
По словам Романа Пукалова, попадание этих веществ в Каму приведет к гибели определенного количества живых организмов, но
Дмитрий Астахов, Пермь