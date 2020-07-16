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17:47 (мск), источник: РИА Новости

СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Работа <…> значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — сказала она.

По словам Петренко, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Предполагается, что эти преступления связаны с продвижением бизнес-интересов обвиняемого.

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Так, Зоря длительное время конфликтовал с Фургалом по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Отмечается, что его убили за день до вынесения судебного решения, итог которого «был очевиден».

«Второй жертвой <…> стал Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство. Физически устранив неугодного компаньона, он также завладел и его долей в общем бизнесе», — добавила представитель СК.

Позднее, расширив свой бизнес, обвиняемый открыл в одном из населенных пунктов в Амурской области пункт приема металла. Смольский занимался тем же самым, но принимал сырье по более высокой цене. По словам Петренко, хабаровский губернатор, «желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса».

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«Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил. Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала», — уточнила она.

Главу Хабаровского края задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах годах был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал.

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