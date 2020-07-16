СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала

«Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Работа <…> значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — сказала она.
По словам Петренко, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Предполагается, что эти преступления связаны с продвижением бизнес-интересов обвиняемого.
Так, Зоря длительное время конфликтовал с Фургалом по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Отмечается, что его убили за день до вынесения судебного решения, итог которого «был очевиден».
«Второй жертвой <…> стал Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство. Физически устранив неугодного компаньона, он также завладел и его долей в общем бизнесе», — добавила представитель СК.
Позднее, расширив свой бизнес, обвиняемый открыл в одном из населенных пунктов в Амурской области пункт приема металла. Смольский занимался тем же самым, но принимал сырье по более высокой цене. По словам Петренко, хабаровский губернатор, «желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса».
«Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил. Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала», — уточнила она.
Главу Хабаровского края задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.
Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах годах был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал.