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16 июля, источник: Интерфакс

Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года по делу об убийстве мальчика

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Убийцу ранее признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

В Ненецком автономном округе (НАО) охранник детского сада в Нарьян-Маре признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по делу об убийстве мальчика осенью 2019 года.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, охранник открыл убийце дверь и тот беспрепятственно проник в детский сад, где нанес ребенку смертельное ранение.

Охранник к тому времени отработал в ЧОП не более 2 месяцев. Свою вину он признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Мужчина признан виновным по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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«Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому», — говорится в сообщении.

Кроме того, арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии ООО «Охранное предприятие «Святогоръ» в связи с нарушениями при охране детского сада.

Как сообщалось, 31 октября 2019 года около Денис Поздеев подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО «ОП «Святогоръ», не выходя из своей комнаты, открыл мужчине входную дверь. Посетитель прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Сотрудник детского сада нажала «тревожную кнопку», однако мужчина успел нанести смертельные ножевые ранения шеи шестилетнему мальчику.

На месте преступления мужчину задержали охранник и работник детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). В ходе допроса Поздеев признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он признался следователю, что накануне употреблял спиртные напитки.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Поздеева невменяемым. Он пояснял следователю, что в момент совершения преступления «слышал голоса в голове», а также говорил про «жертвоприношение».

В марте суд направил Поздеева на принудительное лечение.

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