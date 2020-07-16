16 июля, источник: Интерфакс
Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года по делу об убийстве мальчика
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Убийцу ранее признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.
В Ненецком автономном округе (НАО) охранник детского сада в
Как сообщает
Мужчина признан виновным по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому», — говорится в сообщении.
Кроме того, арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии ООО «Охранное предприятие «Святогоръ» в связи с нарушениями при охране детского сада.
Как сообщалось, 31 октября 2019 года около Денис Поздеев подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО «ОП «Святогоръ», не выходя из своей комнаты, открыл мужчине входную дверь. Посетитель прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Сотрудник детского сада нажала «тревожную кнопку», однако мужчина успел нанести смертельные ножевые ранения шеи шестилетнему мальчику.
На месте преступления мужчину задержали охранник и работник детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД.
Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). В ходе допроса Поздеев признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он признался следователю, что накануне употреблял спиртные напитки.
В марте суд направил Поздеева на принудительное лечение.