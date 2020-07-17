08:32 (мск), источник: BFM.ru
Следователи раскрыли детали расследования убийства царской семьи
Сообщается, что идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы.
Следственный комитет России раскрыл подробности расследования убийства царской семьи. Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам Марина Молодцова, передает РИА Новости.
По ее словам, идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы. На данный момент установлены некоторые участники, причастные к убийству в Ипатьевском доме. После окончания всех экспертиз по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка.
Также Молодцова рассказала, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии. Так, например, в ходе расследования была опровергнута версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом. В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение — цесаревича Алексея и великой княжны Марии.