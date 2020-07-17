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10:39 (мск), источник: Интерфакс

В России зарегистрированы еще 6 406 случаев COVID-19

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — В России за сутки зафиксированы еще 6 406 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Коронавирус COVID-19
11:24 (мск)В Москве за сутки от коронавируса вылечилось ещё 682 человека
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 17.07
Инфицировано759 203+6 406
3.07
6718
4.07
6632
5.07
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7.07
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13.07
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16.07
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Скончалось12 123+186
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168
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3.0716.07
Выздоровело539 373+7 681
3.07
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4.07
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5.07
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16.07
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3.0716.07
Инфицировано13 810 534+245 514
3.07
177053
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16.07
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3.0716.07
Скончалось590 005+5 620
3.07
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3.0716.07
Выздоровело7 718 606+148 141
3.07
278011
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121254
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Источник: РИА "Новости"

Активным способом выявлены 1 663 случая (26,0%): у пациентов не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 759 203 случая коронавирусной инфекции, из них активных — 207 707.

За сутки умерли 186 пациентов, общее число летальных исходов достигло 12 123. Вылечился еще 7 681 пациент, всего выздоровевших 539 373.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 575 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 13 человек, выздоровели 682 пациента.

Еще 301 случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Свердловской области, 249 — в Ханты-Мансийском АО, 244 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Алтайском крае, 216 — в Нижегородской области, 206 — в Ямало-Ненецком АО, 193 — в Иркутской области, 166 — в Московской области, 163 — в Мурманской области, 131 — в Челябинской области.

По 129 новых диагнозов в Ставропольском и Красноярском краях, 119 — в Хабаровском крае, 117 — в Новосибирской области, 116 — в Архангельской области, 115 — в Оренбургской области, 109 — в Воронежской области, 106 — в Омской области, 103 — в Ульяновской области. В других регионах суточный прирост заболевших не превышает ста.

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