В России зарегистрированы еще 6 406 случаев COVID-19

Активным способом выявлены 1 663 случая (26,0%): у пациентов не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 759 203 случая коронавирусной инфекции, из них активных — 207 707.
За сутки умерли 186 пациентов, общее число летальных исходов достигло 12 123. Вылечился еще 7 681 пациент, всего выздоровевших 539 373.
В Москве зарегистрированы 575 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 13 человек, выздоровели 682 пациента.
Еще 301 случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Свердловской области, 249 — в
По 129 новых диагнозов в Ставропольском и Красноярском краях, 119 — в Хабаровском крае, 117 — в Новосибирской области, 116 — в Архангельской области, 115 — в Оренбургской области, 109 — в Воронежской области, 106 — в Омской области, 103 — в Ульяновской области. В других регионах суточный прирост заболевших не превышает ста.