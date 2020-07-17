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12:36 (мск), источник: РИА Новости

У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Алексей Навальный сообщил, ему избрали подписку о невыезде по делу о клевете.

Источник: РИА Новости

Ранее его адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального вызвали на допрос по данному делу.

«Пришёл на допрос по “делу о клевете”. Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде», — написал он в Twitter.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, оппозиционер нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.

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