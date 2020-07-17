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14:06 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Сафронова считает письмо Лариша подтверждением невиновности его подзащитного

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сторона защиты советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова считает письмо Мартина Лариша подтверждением непричастности из подзащитного к государственной измене. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

Источник: РИА "Новости"

«Если сначала звучат заявления о причастности Лариша к спецслужбам Чехии, а затем сам человек это опровергает, значит, на это стоит обратить внимание. Письмо Лариша позволит адвокатам Сафронова успешнее спорить с ФСБ и, в конечном счете, может говорить о непричастности нашего подзащитного к госизмене», — сказал Павлов.

Он подчеркнул, что не видел оригинал письма Лариша, а прочитал его текст в СМИ. «Также в материалах дела, с которыми ознакомлена защита, Лариш не упоминается», — отметил адвокат.

Ранее телерадиокомпания Би-би-си опубликовала письмо Лариша, в котором он подтверждает факт знакомства с Сафроновым, но опровергает, что работает на чешскую спецслужбу.

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«Из средств массовой информации я знаю, что Иван обвиняется в том, что он в 2012 году был завербован представителем чешской разведки, а в 2017 году получил задание, собрал и передал этому представителю некие секретные сведения. Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки. Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», — утверждает он.

Накануне источник ТАСС в разведывательном сообществе сообщил, что Лариш в 2010—2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny («Народная газета»), позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке.

По словам источника, деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником. Перед этим о неоднократных встречах Сафронова и Лариша написало издание «Проект».

Официальным подтверждением этих сведений ТАСС не располагает.

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