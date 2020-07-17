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14:43 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Хабаровске, изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Источник: РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — указано в сообщении.

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Отмечается, что в дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России», — добавляется в сообщении.

В настоящее время преступник арестован.

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