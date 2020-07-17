В Европе убили миллион норок из-за вспышек коронавируса на зверофермах

Животных убили из-за опасений, что от них коронавирус может передаться работникам ферм.
Только в Нидерландах убили около миллиона животных. Власти Испании же приказали убить примерно сто тысяч норок. Пока это касается только фермы Ла-Пуэбла-де-Вальверде, которую в мае закрыли после заражения нескольких работников коронавирусом.
Местные власти решили убить животных в качестве превентивной меры. Пока нет подтверждения, что человек может заразиться коронавирусом от других животных, включая норок.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, пришел к человеку от диких животных. Ученые считают, что он зародился у одного из видов летучих мышей, а потом передался человеку. В обычной природе такой процесс может занимать много времени, но в местах, где животных разных видов разводят или продают, такой риск выше.
Даже обычные домашние животные — кошки и собаки — могут быть носителями коронавируса, если они заразятся от людей. Первый такой случай зафиксировали в конце февраля — инфекция подтвердилась у собаки в Гонконге, хозяина которой увезли в больницу с COVID-19. При этом у животного не было симптомов болезни, а врачи пока так и не доказали, что вирус может передаться человеку от кошек или собак.