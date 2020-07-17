17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина через суд добился благодарности за спасение женщины 24 года назад
Житель китайского города Кайфэн по имени Чжан Цзе выиграл суд против женщины, которую спас от хулиганов в далеком 1996 году.
Как рассказал Цзе, поздно ночью в апреле того года он вышел из клуба и увидел, как группа парней пристает к двум девушкам. Девушки сопротивлялись и кричали, однако прохожие не спешили к ним на помощь. Чжан не растерялся и повалил на землю одного из агрессивной компании.
В ходе потасовки Цзе получил несколько ударов ножом в плечо. Компания хулиганов убежала, а спасенные Чжаном девушки развернулись и ушли, оставив своего защитника истекать кровью. Скорую помощь ему вызвали прохожие, пишет CTWANT.
Чжан отправился на встречу, но женщина только подтвердила инцидент, а вот слов благодарности произнесено не было. Тогда обиженный мужчина пошел добиваться справедливости через суд. В середине июля 2020 года женщину обязали возместить Цзе моральную компенсацию в размере десяти юаней (101 рубль) и официально поблагодарить своего спасителя. Чжан Цзе такому решению суда очень рад, но, чтобы успокоится окончательно, намерен найти и вторую девушку.
Екатерина Гура