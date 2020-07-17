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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина через суд добился благодарности за спасение женщины 24 года назад

Житель китайского города Кайфэн по имени Чжан Цзе выиграл суд против женщины, которую спас от хулиганов в далеком 1996 году.

В ходе потасовки Цзе получил несколько ударов ножом в плечо

Как рассказал Цзе, поздно ночью в апреле того года он вышел из клуба и увидел, как группа парней пристает к двум девушкам. Девушки сопротивлялись и кричали, однако прохожие не спешили к ним на помощь. Чжан не растерялся и повалил на землю одного из агрессивной компании.

В ходе потасовки Цзе получил несколько ударов ножом в плечо. Компания хулиганов убежала, а спасенные Чжаном девушки развернулись и ушли, оставив своего защитника истекать кровью. Скорую помощь ему вызвали прохожие, пишет CTWANT.

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Из-за полученных травм Цзе долго не мог вернуться к работе, но о своем поступке он ни разу не пожалел. Единственное, что не давало ему покоя — поведение девушек. Мужчина признался, что хотел бы услышать слова благодарности, а потому пытался разыскать незнакомок несколько лет. В итоге он обратился в полицию и, спустя 23 года, узнал, что одна из них живет буквально в трех километрах от него.

Чжан отправился на встречу, но женщина только подтвердила инцидент, а вот слов благодарности произнесено не было. Тогда обиженный мужчина пошел добиваться справедливости через суд. В середине июля 2020 года женщину обязали возместить Цзе моральную компенсацию в размере десяти юаней (101 рубль) и официально поблагодарить своего спасителя. Чжан Цзе такому решению суда очень рад, но, чтобы успокоится окончательно, намерен найти и вторую девушку.

Екатерина Гура

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