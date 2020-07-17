21:40 (мск), источник: Газета.Ру
В Колорадо подтвердился случай бубонной чумы
В Колорадо впервые с 2015 года подтвердился случай бубонной чумы, сообщила телекомпания Fox News.
«У пациента обнаружена
Пациент уже выздоровел, новых заражений не выявили.
Как рассказала руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, случаи бубонной чумы наблюдаются в штате с 1940-х годов, поэтому повода для беспокойства нет. Департамент здравоохранения имеют план на случай вспышки чумы.
Ранее случаи чумы зафиксировали в Китае и Монголии. Внутренняя Монголия в начале июля объявила режим повышенной эпидемической опасности. На этой неделе скончался 15-летний подросток в провинции