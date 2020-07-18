Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа возможная причина пожара в соборе XV века во Франции

Прокурор французского города Нант Пьер Сен назвал возможную причину пожара в соборе Святых Петра и Павла XV века. Не исключена версия намеренного поджога, передает его слова местная радиостанция France Bleu.

Источник: AFP 2020

Глава отдела пожарной службы города отметил, что возгорание появилось в трех местах: на уровне большого органа, а также по обе стороны от нефа (вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов).

По факту поджога ведется судебное расследование.

Читайте также
В Нанте произошел пожар в соборе Святых Петра и Павла

Ранее в сети появилось видео возгорания собора в Нанте. На кадрах видно вырывающееся из окон пламя и дым. Огонь полыхает в центральном нефе.

Le Monde отмечает, что огонь удается сдерживать, а на месте работает около 100 пожарных. По данным главы пожарной службы генерала Лорана Ферле, практически полностью разрушен большой орган, а платформа, на которой он располагается, нестабильна и может обрушиться. В то же время крыша не пострадала, ей разрушение не грозит.

О пожаре в соборе стало известно ранним утром 18 июля. Возгорание оценивается как очень сложное.

Собор в Нанте — один из крупнейших и известнейших готических соборов страны. В 1972 году там уже был серьезный пожар, который разрушил крышу здания. Тогда причиной стали кровельные работы, проводимые с нарушениями. Реставрация продолжалась до 1985 года.

В апреле 2019-го во Франции сгорел Собор Парижской Богоматери. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. В результате ЧП пострадали три человека.

Готический собор во Франции могли поджечь
Во время загрузки произошла ошибка.
15:03 (мск)© Ньюстюб
 Миллионеры написали петицию об увеличении налогов. Реакция Кремля
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Байден узнал от разведки о планах России вмешаться в выборы
Баку связался с РФ по поводу внезапной проверки боеготовности
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Жители России увидят парад планет
Американцы в изоляции стали массово заводить кур
Диснеевских принцесс сделали реалистичными (фото)
Gnezdo.ru
Как женщины арабов ходят дома без хиджаба. Фото
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Чем опасны бесплатные SIM-карты на улице Стоит ли их брать?
Горячие темы на Авто
Голубой, чёрный, или зелёный? 181
Женский и мужской взгляд на бабло 126
Сегодня ночью (102 года назад) расстреляли царскую семью 122
Быть на одной волне с человеком 133
Кино
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб Актриса показала себя на фото с ярким макияжем
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Дети
Лазарев с 6-летним сыном в одинаковых нарядах умилили соцсети Папа и сын сфотографировались в стиле фэмили лук
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
96% заявили об удобстве разных форматов Общероссийского голосования
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Ефремов уже почти при смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь