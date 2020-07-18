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18 июля, источник: Коммерсантъ

В Москве на Пушкинской площади задержали четырех активистов

На Пушкинской площади в Москве задержали четырех активистов, стоявших в одиночных пикетах, сообщают «МБХ Медиа» и «ОВД-Инфо». По предварительным данным, задержанных везут в ОВД «Хамовники».

Источник: РИА "Новости"

Один из активистов стоял с плакатом в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала, еще одного предположительно задержали за участие в акции против поправок в Конституцию 15 июля.

Задержали трех человек, одного за плакат, двух за компанию. Потом еще одного человека выхватили, сказали «за пятнадцатое» и увели в тот же автозак.
Вика Шкаринова
активистка, (цитата по «МБХ Медиа»)

Это уже вторая акция, которая проходит 18 июля в Москве. Ранее у здания Госдумы полицейские задержали 17 участников одиночных пикетов против законопроектов Елены Мизулиной. Речь идет о проекте, которым предлагается запретить брак и усыновление сменившим пол людям.

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