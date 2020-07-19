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10:37 (мск), источник: РИА Новости

В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Французская полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант, сообщает телеканал BFMTV.

Источник: AFP 2020

Согласно телеканалу, речь идет о 39-летнем мужчине, мигранте, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.

В прокуратуре заявили телеканалу, что на данной стадии речь идет только о проверке. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить «противоречия в его расписании».

Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Впоследствии представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа сообщил, что огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.

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