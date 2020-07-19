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10:54 (мск), источник: Life.ru

Ещё 6 109 случаев коронавирусной инфекции выявлены в России за сутки

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 6109 человек. Об этом сообщает Федеральный оперштаб по мониторингу за эпидемиологической ситуацией. Количество выявленных случаев за всё время эпидемии составило 771 546.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:34 MSK, 19.07
Инфицировано771 546+6 109
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
5.0718.07
Скончалось12 342+95
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
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174
11.07
188
12.07
130
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175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
5.0718.07
Выздоровело550 344+3 481
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
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14.07
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15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
5.0718.07
Инфицировано14 301 124+176 715
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
5.0718.07
Скончалось602 315 
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
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5294
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3777
14.07
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15.07
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5846
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12717
5.0718.07
Выздоровело8 035 377+126 000
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
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10.07
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17.07
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18.07
177614
5.0718.07
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Источник: Агентство «Москва»

— За последние сутки в России выявлено 6109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1514 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

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Лидерство по ежедневному приросту традиционно остаётся за российской столицей. Там за сутки CoViD-19 выявили у 591 человека. В первую тройку регионов вошли Свердловская область и ХМАО.

За всё время от коронавируса в стране вылечилось 550 334 пациента, 3481 из которых — за прошедший день. Скончалось от инфекции с начала эпидемии 12 342 человека, за минувшие сутки — 95.

А в Великобритании накануне отказались от публикации ежедневной статистики по летальным исходам от коронавирусной инфекции из-за опасений, что число может быть преувеличено. В Иране же заявили, что пандемия в ближайшее время может охватить десятки миллионов жителей страны.

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