Ещё 6 109 случаев коронавирусной инфекции выявлены в России за сутки

— За последние сутки в России выявлено 6109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1514 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Лидерство по ежедневному приросту традиционно остаётся за российской столицей. Там за сутки CoViD-19 выявили у 591 человека. В первую тройку регионов вошли Свердловская область и ХМАО.
За всё время от коронавируса в стране вылечилось 550 334 пациента, 3481 из которых — за прошедший день. Скончалось от инфекции с начала эпидемии 12 342 человека, за минувшие сутки — 95.
А в Великобритании накануне отказались от публикации ежедневной статистики по летальным исходам от коронавирусной инфекции из-за опасений, что число может быть преувеличено. В Иране же заявили, что пандемия в ближайшее время может охватить десятки миллионов жителей страны.