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19:34 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в ходе разбойного нападения в Азовском районе Ростовской области, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщает следствие, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же был найден 83-летний хозяин дома, он был госпитализирован с травмами. Дело возбуждено по статьям об убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

В свою очередь информированный источник рассказал агентству «Интерфакс», что речь идет именно о нападении на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова.

Ранее сообщалось, что в результате нападения сам Песков получил травму головы, а его сестра найдена мертвой. Информацию о нападении на дом Пескова «Интерфаксу» также подтвердил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Песков был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 года по апрель 1996 года. В начале 1980-х годов он занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден орденами и различными премиями. Ему 83 года.

Группа «Ростсельмаш» включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile.

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