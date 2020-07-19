СК назвал цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»

21:28 (мск), источник: ТАСС
Нападение на дом
«По предварительным данным, целью преступников было завладение имуществом потерпевших», — сказал представитель управления.
По данным следователей, 19 июля на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово в Азовском районе, обнаружили тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. 83-летний Песков получил травмы головы и тела, он был госпитализирован.
Песков руководил «Ростсельмашем» около 20 лет, начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от