01:10 (мск), источник: Life.ru
В Бурятии самолет Ан-2 перестал выходить на связь
По информации Лайфа, он, предположительно, совершил аварийную посадку.
В Бурятии самолет Ан-2 перестал выходить на связь в установленное время. На борту находится два члена экипажа и четыре пассажира, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Борт 71276 авиакомпании «Феникс» вылетел из села Кырен. В 20:21 мск Сибирский авиационный
По словам диспетчера координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолет может находиться на территории Иркутской области. В то же время, по информации Лайфа, он, скорее всего, совершил аварийную посадку в Бурятии.
ГУ МЧС по Иркутской области планирует выслать на поиски два судна. Также из аэропорта Иркутска уже вылетел Ан-26 авиакомпании «ИрАэро». Кроме того, в 00:30 из села Кырен отправится самолет компании «Феникс», которой принадлежит пропавший Ан-2.