Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
01:10 (мск), источник: Life.ru

В Бурятии самолет Ан-2 перестал выходить на связь

По информации Лайфа, он, предположительно, совершил аварийную посадку.

Источник: РИА "Новости"

В Бурятии самолет Ан-2 перестал выходить на связь в установленное время. На борту находится два члена экипажа и четыре пассажира, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Борт 71276 авиакомпании «Феникс» вылетел из села Кырен. В 20:21 мск Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что воздушное судно не отвечает. Точный маршрут его следования не известен.

По предварительной информации, оно вылетело на химическую обработку полей, однако одобренная заявка отсутствует.

По словам диспетчера координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолет может находиться на территории Иркутской области. В то же время, по информации Лайфа, он, скорее всего, совершил аварийную посадку в Бурятии.

ГУ МЧС по Иркутской области планирует выслать на поиски два судна. Также из аэропорта Иркутска уже вылетел Ан-26 авиакомпании «ИрАэро». Кроме того, в 00:30 из села Кырен отправится самолет компании «Феникс», которой принадлежит пропавший Ан-2.

 Подарок от "Динамо". "Локомотив" третий раз подряд напрямую попал в Лигу ч
Дзюба забил "Спартаку" и устроил потасовку с Соболевым. Как "Зенит" вышел
Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС
СК назвал цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Эрдоган посетил ставшую мечетью Айя-Софию (фото)
В России завершили испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом
Лукашенко заявил о планах его оппонентов силой свергнуть режим
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Что делать, если отправил сообщение не тому человеку Иногда это можно исправить
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 180
Быть на одной волне с человеком 141
Сегодня ночью (102 года назад) расстреляли царскую семью 129
Подскажите неразумной 87
Кино
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной В центре сюжета окажется домохозяйка, которая начинает новую жизнь благодаря ошибке в паспорте
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Джессика Бил и Джастин Тимберлэйк снова стали родителями Пара уже воспитывает 5-летнего сына
Леди
Бабушкино платье и тиара: как прошла свадьба принцессы Беатрис Свадьба прошла в узком кругу
Новости партнеров
Кадры решают все. Петербургский Политех вырастит охотников за хакерами
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Спустя 6 часов допроса обвиняемый в убийствах Фургал сказал лишь одну вещь
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь