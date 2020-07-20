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04:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.

Источник: Reuters

Издание утверждает, что он находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб. Ранее The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy провели расследование и сообщили, что Марсалек бежал в Белоруссию.

Собеседники Handelsblatt утверждают, что бывший член совета директоров Wirecard перед бегством перевел в Россию из Дубая «значительные средства в биткойнах».

Марсалек 18 июня якобы отправился чартерным рейсом из австрийского Клагенфурта через Таллин в Минск, а оттуда — в Россию.

По версии газеты, операционный директор часто бывал в России в последние годы.

Ранее The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy также сообщили, что Марсалек после бегства отправился в Минск. Издания утверждают, что он прибыл в Белоруссию 19 июня. Der Spiegel заявил, что им интересовалась ФСБ.

Скандал вокруг Wirecard начался в июне. В ходе аудита стало известно, что на счетах компании не хватает €1,9 млрд. Прокуратура Германии арестовала бывшего гендиректора Маркуса Брауна за завышение отчетностей о продажах и остатках средств на ее счетах. Марсалек подозревается в манипуляциях на бирже.

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