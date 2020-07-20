04:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Анонимность раскрылась в сети
Данные пользователей VPN нашлись в интернете.
В интернете обнаружились данные 20 млн пользователей бесплатных
Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных
Бесплатные VPN популярны в России с учетом большого количества заблокированных зарубежных сайтов; среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян, оценивают опрошенные «Ъ» эксперты.
По мнению руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Ильи Шаленкова, такими приложениями пользуются в основном плохо разбирающиеся в технических вопросах люди, которым нужно получить доступ к заблокированным сайтам или бесплатно сменить
Несмотря на крупный масштаб утечки данных, она не должна создать для пользователей платформ серьезных проблем, считает основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
«Но платежные ссылки на аккаунт PayPal могут использоваться для фишинга, а
Шаленков добавляет, что злоумышленники могут использовать данные для спама и фишинговых рассылок, а также обогащения платформ, занимающихся сбором информации о людях. «Нередко пользователи применяют одни и те же логины и пароли для разных ресурсов, что открывает для злоумышленников широкие возможности для их взлома и дальнейшего извлечения выгоды», — добавляет замдиректора центра реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком» Антон Юдаков.
«Утечка выявляет опасную проблему, которая касается почти любых подобных приложений: разработчики обещают, но не гарантируют безопасность. Они заявляют, что не собирают логи, но исследователи обнаруживают эти данные на серверах приложений. Проверить чистоплотность разработчиков можно, только посмотрев исходный код сервиса, — он почти в 100% случаев недоступен», — объясняет начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, добавляя, что даже платные сервисы уличались в том, что сохраняли и даже продавали пользовательские данные. Эта ситуация, полагает эксперт по информационной безопасности компании Palo Alto Networks Денис Батранков, станет «лакмусовой бумажкой индустрии VPN — теперь никто не будет уверен, что их не отслеживают».
Никита Королев, Юлия Степанова