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04:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Анонимность раскрылась в сети

Данные пользователей VPN нашлись в интернете.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В интернете обнаружились данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых могут быть как минимум десятки тысяч россиян. Утечка показала незащищенность сервисов, обещающих анонимность в интернете, и может привести как к спам-рассылкам и фишингу, так и к шантажу пользователей, решивших получить доступ к запрещенным в РФ сайтам, считают эксперты.

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Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений. На незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей. Общий объем данных — 1,2 ТБ. У многих приложений более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5, отмечает vpnMentor.

Бесплатные VPN популярны в России с учетом большого количества заблокированных зарубежных сайтов; среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян, оценивают опрошенные «Ъ» эксперты.

По мнению руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Ильи Шаленкова, такими приложениями пользуются в основном плохо разбирающиеся в технических вопросах люди, которым нужно получить доступ к заблокированным сайтам или бесплатно сменить IP-адрес, чтобы, например, зарегистрировать несколько учетных записей в игре или накрутить голосование.

По его словам, бесплатные VPN-решения обеспечивают минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика.

Несмотря на крупный масштаб утечки данных, она не должна создать для пользователей платформ серьезных проблем, считает основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

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«Но платежные ссылки на аккаунт PayPal могут использоваться для фишинга, а e-mail и пароли — для взлома других ресурсов, где пользователи зарегистрировались с теми же данными. Кроме того, логи активности, попав в руки злоумышленников, могут применяться для шантажа клиентов VPN-сервисов, так как их анализ позволит установить посещение им сайтов запрещенной тематики», — считает Оганесян.

Шаленков добавляет, что злоумышленники могут использовать данные для спама и фишинговых рассылок, а также обогащения платформ, занимающихся сбором информации о людях. «Нередко пользователи применяют одни и те же логины и пароли для разных ресурсов, что открывает для злоумышленников широкие возможности для их взлома и дальнейшего извлечения выгоды», — добавляет замдиректора центра реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком» Антон Юдаков.

Между тем, все эксперты, опрошенные «Ъ», видят в случившемся иронию: сервисы, которые должны обеспечить анонимность в интернете, не защищены от кибератак, а данные тех, кто пытался сменить IP-адрес, обойдя законодательные ограничения, оказались в свободном доступе.
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«Утечка выявляет опасную проблему, которая касается почти любых подобных приложений: разработчики обещают, но не гарантируют безопасность. Они заявляют, что не собирают логи, но исследователи обнаруживают эти данные на серверах приложений. Проверить чистоплотность разработчиков можно, только посмотрев исходный код сервиса, — он почти в 100% случаев недоступен», — объясняет начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, добавляя, что даже платные сервисы уличались в том, что сохраняли и даже продавали пользовательские данные. Эта ситуация, полагает эксперт по информационной безопасности компании Palo Alto Networks Денис Батранков, станет «лакмусовой бумажкой индустрии VPN — теперь никто не будет уверен, что их не отслеживают».

Никита Королев, Юлия Степанова

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