СКР начал проверку из-за исчезновения Ан-2 в Бурятии

06:20 (мск), источник: Коммерсантъ
По данным следствия, он облетал территории для определения места химической обработки полей. На борту находились шесть человек.
«По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда», — говорится в сообщении СКР.
Напомним, об исчезновении Ан-2 стало известно поздно вечером 19 июля. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Сибирский авиационный