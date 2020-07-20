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06:20 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР начал проверку из-за исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту исчезновения 19 июля самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс».

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, он облетал территории для определения места химической обработки полей. На борту находились шесть человек.

«По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, об исчезновении Ан-2 стало известно поздно вечером 19 июля. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил «Интерфаксу», что все пассажиры — это командиры еще четырех экипажей. Им показывали район для сельскохозяйственных работ.

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