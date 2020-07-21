12:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов попали в интернет
Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе в интернете данные более 20 млн пользователей бесплатных
На незащищенном сервере оказались электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей. Всего около 1,2 терабайтов данных. В vpnMentor отметили, что у многих приложений, данные из которых попали в интернет, более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5.