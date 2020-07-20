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11:07 (мск), источник: Ведомости

В России зарегистрировали 5 940 новых случаев коронавируса

Общее число случаев заражения в стране составляет 777 486 в 85 регионах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 20.07
Инфицировано777 486+5 940
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
6.0719.07
Скончалось12 427+85
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
6.0719.07
Выздоровело553 602+3 258
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
6.0719.07
Инфицировано14 508 892+216 887
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
6.0719.07
Скончалось606 206+4 049
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
6.0719.07
Выздоровело8 134 747+103 716
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
6.0719.07
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Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявили 5 940 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Умерли за день 85 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 427.

За сутки полностью выздоровело 3 258 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 553 602 человека. Продолжают лечение 211 457 больных.

В Москве зарегистрировали 578 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 234 123. За сутки выздоровели 379 больных, лечение продолжают 58 891 человек. Накануне в городе умерли 15 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 314 пациентов.

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