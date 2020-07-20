11:07 (мск), источник: Ведомости
В России зарегистрировали 5 940 новых случаев коронавируса
Общее число случаев заражения в стране составляет 777 486 в 85 регионах.
В России за сутки выявили 5 940 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Умерли за день 85 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 427.
За сутки полностью выздоровело 3 258 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 553 602 человека. Продолжают лечение 211 457 больных.
В Москве зарегистрировали 578 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 234 123. За сутки выздоровели 379 больных, лечение продолжают 58 891 человек. Накануне в городе умерли 15 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 314 пациентов.