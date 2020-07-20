16:21 (мск), источник: ТАСС
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Уголовное дело направят в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщила начальник
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 4 ст. 264 УК РФ (“Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека”). Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сказала Нефедова.
По версии следствия, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Он следовал по четвертой полосе проезжей части дороги
«Во время движения он превысил установленное ограничение скорости. Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов выехал на полосу встречного движения», — сообщила Нефедова. Несмотря на это, актер не снизил скорости и не предпринял мер к остановке автомобиля, продолжив движение.
В результате напротив дома № 3 по Смоленской площади машина Ефремова столкнулась с автомобилем ВИС-234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров, умерший в больнице от многочисленных травм.
Как сообщил ранее адвокат Александр Добровинский, потерпевшими по делу признаны четыре человека — вдова, брат и два сына Захарова. По его словам, дело насчитывает пять томов.