09:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Из-за паводка в Нижних Сергах разрушены четыре моста
В результате паводка в Нижних Сергах (Свердловская область)
Всего в зону подготовления, по данным ГУ МЧС по Свердловской области попал 231 частный дом, где проживают около 550 человек. В городе объявлен режим ЧС.
«Сейчас специалисты ведут подворовый обход — выясняют ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди. Сил и средств на месте хватает. Выполнение противоэпидемических мероприятий ведут органы Роспотребнадзора. В настоящее время ситуация стабилизируется — вода отходит», — сообщили в департаменте информполитики. Руководит спасательными работами в зоне подтопления начальник ГУ МЧС России по Свердловской области
Пункты временного размещения обеспечены электроснабжением от четырех резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Также рано утром в Нижние Серги дополнительно направлено еще шесть РИСЭ, сообщали «Россети Урал».