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09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за паводка в Нижних Сергах разрушены четыре моста

В результате паводка в Нижних Сергах (Свердловская область) ремонтно-восстановительных работ требуют четыре моста, сообщает департамент информполитики региона. По уточненным данным на утро, в городе затоплено 63 дома, три — разрушены. Пострадавших нет. Всего было эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлено девять жителей, остальные уехали к родственникам.

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Всего в зону подготовления, по данным ГУ МЧС по Свердловской области попал 231 частный дом, где проживают около 550 человек. В городе объявлен режим ЧС.

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«Сейчас специалисты ведут подворовый обход — выясняют ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди. Сил и средств на месте хватает. Выполнение противоэпидемических мероприятий ведут органы Роспотребнадзора. В настоящее время ситуация стабилизируется — вода отходит», — сообщили в департаменте информполитики. Руководит спасательными работами в зоне подтопления начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

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Пункты временного размещения обеспечены электроснабжением от четырех резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Также рано утром в Нижние Серги дополнительно направлено еще шесть РИСЭ, сообщали «Россети Урал».

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