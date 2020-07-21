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11:20 (мск), источник: Интерфакс

В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — В Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, сообщает полиция Волынской области.

Источник: Национальная полиция Украины

По данным полиции, в автобусе находится порядка 20 пассажиров.

В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Как сообщил начальник полиции Волынской области Юрий Крошко, пока информации о пострадавших нет.

«Пока видим только повреждения в самом автобусе», — сообщил он журналистам во время трансляции, которую вело Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook.

По словам начальника полиции области, захвативший автобус мужчина опубликовал свои требования в Twitter.

«Сейчас мониторится соцсеть. Никакие требования в его аккаунте не освещены, просто общие фразы, недовольство системой, не указано какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним, он не взял в очередной раз трубку, чтоб уточнить требования», — рассказал Крошко.

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Личность злоумышленника проверяется. Он назвался, но полиция проверяет, существует ли такой человек.

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