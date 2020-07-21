11:20 (мск), источник: Интерфакс
В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — В Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, сообщает полиция Волынской области.
По данным полиции, в автобусе находится порядка 20 пассажиров.
В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.
Как сообщил начальник полиции Волынской области Юрий Крошко, пока информации о пострадавших нет.
«Пока видим только повреждения в самом автобусе», — сообщил он журналистам во время трансляции, которую вело Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook.
По словам начальника полиции области, захвативший автобус мужчина опубликовал свои требования в Twitter.
«Сейчас мониторится соцсеть. Никакие требования в его аккаунте не освещены, просто общие фразы, недовольство системой, не указано какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним, он не взял в очередной раз трубку, чтоб уточнить требования», — рассказал Крошко.
Личность злоумышленника проверяется. Он назвался, но полиция проверяет, существует ли такой человек.