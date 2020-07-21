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14:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Автобус с заложниками захвачен в украинском Луцке. Что известно

Вооруженный неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке на западе Украины. Он утверждает, что у него есть взрывчатка и оружие, и хочет общения с журналистами. В автобусе, как сообщает Служба безопасности Украины, находятся около 10 человек.

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фотографии

Полицейские перекрыли территорию Театральной площади Луцка, на которой находится автобус, и ввели в городе план «заложник». Со злоумышленником они общаются по телефону.

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала жителям Луцка оставаться дома. Периодически в районе оцепления слышны выстрелы.

«Из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет», — сообщают в украинском МВД.

Источник: Reuters
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По информации полиции, мужчина заявил, что автобус заминирован. Кроме того, по его словам, он спрятал еще одно взрывное устройство в другом месте.

Захвативший заложники был ранее дважды судим, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на МВД Украины. Известно, что полиции он представился Максимом Плохим. Чуть позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко сказал, что захватившего зовут Максим Кривош.

Как сообщают в полиции, мужчина не предъявляет никаких четких требований. В соцсетях он рассуждает об анархии и борьбе с системой.

Как рассказала пресс-секретарь Волынской областной полиции Ольга Бузулук, мужчина требует общения с украинскими журналистами или с руководящими лицами государства.

Источник: Reuters
Видео
Видео с места захвата заложников в украинском Луцке

В своем «Твиттере» неизвестный поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что «государство — самый главный террорист», сообщает украинское информационное агентство «Конкурент».

Он также требует, чтобы госчиновники, депутаты и представители церкви записали и выложили в YouTube признания в том, что они — террористы в законе.

Злоумышленник берет телефоны у пассажиров, звонит их родственникам и требует, чтобы те связывались с как можно большим числом журналистов и рассылали им скриншоты с его условиями.

Кроме того, он позвонил украинскому журналисту Юрию Бутусову, главному редактору одного из самых популярных интернет-изданий Украины «Цензор-нет», и сказал, что хочет, чтобы к нему приехали как можно больше журналистов. Бутусов сам вызвался приехать, «если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе».

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава МВД Украины Арсен Аваков прибыл на место происшествия, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию под контролем.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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Газета.Ру
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Источник трансляции: Газета.Ру
 Автобус с заложниками захвачен в украинском Луцке. Что известно
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