Автобус с заложниками захвачен в украинском Луцке. Что известно

Полицейские перекрыли территорию Театральной площади Луцка, на которой находится автобус, и ввели в городе план «заложник». Со злоумышленником они общаются по телефону.
Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала жителям Луцка оставаться дома. Периодически в районе оцепления слышны выстрелы.
«Из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет», — сообщают в украинском МВД.
По информации полиции, мужчина заявил, что автобус заминирован. Кроме того, по его словам, он спрятал еще одно взрывное устройство в другом месте.
Захвативший заложники был ранее дважды судим, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на МВД Украины. Известно, что полиции он представился Максимом Плохим. Чуть позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко сказал, что захватившего зовут Максим Кривош.
Как сообщают в полиции, мужчина не предъявляет никаких четких требований. В соцсетях он рассуждает об анархии и борьбе с системой.
Как рассказала пресс-секретарь Волынской областной полиции Ольга Бузулук, мужчина требует общения с украинскими журналистами или с руководящими лицами государства.
В своем «Твиттере» неизвестный поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что «государство — самый главный террорист», сообщает украинское информационное агентство «Конкурент».
Он также требует, чтобы госчиновники, депутаты и представители церкви записали и выложили в YouTube признания в том, что они — террористы в законе.
Злоумышленник берет телефоны у пассажиров, звонит их родственникам и требует, чтобы те связывались с как можно большим числом журналистов и рассылали им скриншоты с его условиями.
Кроме того, он позвонил украинскому журналисту Юрию Бутусову, главному редактору одного из самых популярных интернет-изданий Украины «Цензор-нет», и сказал, что хочет, чтобы к нему приехали как можно больше журналистов. Бутусов сам вызвался приехать, «если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе».
Глава МВД Украины Арсен Аваков прибыл на место происшествия, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию под контролем.