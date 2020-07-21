«Луцкий террорист» оказался уроженцем России

«Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений», — уточнил он.
Суды в Луцке дважды приговаривали его к реальным срокам. В 1994 году его судили за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное хранение оружия, а в 2005 году — за мошенничество с деньгами, бандитизм, вымогательство и незаконный оборот оружия.
Агентство «Волинськие Новини» ранее утверждало, что Кривош — уроженец города Дубно Ровенской области, но часто бывал в Луцке. Источник в правоохранительных органах уточнил «Интерфаксу», что он прописан в Дубно, у него там живет семья.
«Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, но странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации», — сообщало агентство.
В департаменте угрозыска Нацполиции Украины отмечали, что он был на принудительном лечении в психиатрической больнице.
Геращенко ранее цитировал книгу «Философия преступника», которую подозреваемый написал под псевдонимом Максим Плохой. В ней автор пишет об опыте пребывания в местах лишения свободы и рассуждает о преступности государства как такового и о том, что познать себя можно только через преступление.
Утром 21 июля Кривош, по версии правоохранительных органов, захватил в Луцке рейсовый автобус «Берестечко — Красиловка» с двумя десятками пассажиров. Из него он стрелял по полицейским и бросил гранату, которая не разорвалась. Он вышел на связь с полицией, назвался Максимом Плохим и сообщил о захвате заложников. По словам представителей МВД, конкретных требований он не предъявлял, а только ограничивался общими рассуждениями об анархии. В соцсетях разошлись его требования к крупным бизнесменам и чиновникам публично назвать себя террористами в законе, иначе он грозит взорвать автобус или расстрелять пассажиров.
По данным СМИ, он обзванивает из автобуса родственников заложников и журналистов, требует приезда всех журналистов, а также, чтобы президент Украины обнародовал фильм «Земляне» 2005 года.
В Луцк спешно прибыл глава МВД Арсен Аваков. В полиции главной целью называют освобождение заложников с минимальными жертвами. Президент Владимир Зеленский взял ситуацию на контроль.