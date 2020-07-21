Двух россиян приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции

В Греции приговорили к 253 годам колонии двух российских моряков. Такой срок наказания назначен каждому за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми, передает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», — рассказал он агентству.
Такой высокий срок наказания связан с тем, что суд назначал морякам от 7 до 12 лет заключения за каждого мигранта. Кроме того, в 253 года включены наказания за другие преступления.
По словам правозащитника, моряки вину не признали. Они утверждают, что ранее приехали в Турцию на заработки. Им якобы пообещали по €2 тыс. в месяц и отдельную оплату питания за работу на круизной яхте за перевозку туристов.
«После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. В назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт», — добавил Мельников.
В итоге Семенов и Возниковцев были вынуждены пустить на борт мигрантов. Они, по словам правозащитника, двигались вдоль берега с небольшой скоростью, специально привлекая внимание береговой охраны. После того как ее сотрудники пошли к яхте, россиян задержали и обвинили в перевозке нелегалов.
При этом суд не обратил внимание на доводы россиян, а адвокат по назначению почти не общался с ними. Российский консул не пришел на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников.
Правозащитник добавил, что родственники осужденных собирают в настоящее время деньги на оплату адвокатов и иные нужды моряков. «Оба родом из Ижевска. У Семенова малолетний ребенок и престарелая мать, у его товарища по несчастью тяжело болеет мать. И оба нуждаются в деньгах», — подчеркнул Мельников.
Он отметил, что зачастую граждан ЕС и Турции, задержанных по аналогичным обвинениям, в Греции освобождают от наказания. Происходит это потому, что в соответствии с Конвенцией по борьбе с нелегальной миграцией, лицо, введенное в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности.
С россиянами ситуация обстоит иным образом. «В настоящее время по аналогичным обвинениям в Греции содержатся под стражей более 20 россиян», — сказал Мельников.
В середине мая этого года сообщалось, что Россия поддержит материально своих соотечественников, арестованных в Греции.
«Российский фонд мира при взаимодействии с Общественной палатой РФ и аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ принял решение оказать материальную помощь российским морякам, арестованным в Греции, на общую сумму 1,3 млн рублей», — сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава фонда Леонид Слуцкий.
Парламентарий напомнил, что россияне, которым планировалось оказать помощь, «обвиняются греческими властями в транспортировке нелегальных мигрантов». «Но, судя по первичным показаниям, ситуация достаточно запутана, виновность наших ребят не так однозначна, как это трактует греческая фемида», — обратил внимание депутат.
Он подчеркнул, что моряки «попали в тяжелое положение вдали от родины» и их необходимо поддержать. «Мы будем продолжать при дальнейшей координации со всеми профильными ведомствами держать этот кейс в зоне пристального внимания, равно как и другие случаи, связанные с арестами или нарушениями прав российских граждан за границей», — пообещал Слуцкий.
По его словам, комитет Госдумы, руководителем которого он является, создал отдельное досье с вопросами оказания помощи россиянам, которые оказались в тяжелой ситуации за границей. «В рамках этой работы мы планируем выйти на создание четко работающего механизма помощи в таких случаях», — заключил он.