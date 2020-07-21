Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

Заместитель главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что освобожденные — это «пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка».
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие.
Следователи СБУ начали уголовное производство по статье «террористический акт».
В полиции говорят, что переговоры с террористом затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии.
Украинские власти заявляли, что злоумышленник является уроженцем России.