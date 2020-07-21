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21:15 (мск), источник: Интерфакс

Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Три заложника смогли покинуть захваченный в украинском Луцке автобус. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Службе безопасности Украины.

Источник: Reuters

Заместитель главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что освобожденные — это «пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка».

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

Следователи СБУ начали уголовное производство по статье «террористический акт».

В полиции говорят, что переговоры с террористом затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии.

Украинские власти заявляли, что злоумышленник является уроженцем России.

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