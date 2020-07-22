02:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Кто и почему устроил теракт на западе Украины
Украинские силовики сегодня столкнулись с самым серьезным кризисом за время президентского правления Владимира Зеленского.
Сегодняшнее утро в украинском Луцке началось тревожно: в 9:25 в городскую полицию позвонил мужчина, который сообщил, что захватил автобус с заложниками, следовавший по маршруту Берестечко—Красниловка. Захват произошел на центральной площади города — Театральной. По сообщениям жителей города и СМИ, утром из забаррикадированного автобуса доносились предупредительные выстрелы. «Там (в автобусе.— “Ъ”) чуть больше десяти человек. Мы знаем фамилии всех лиц, находящихся там, и мы в контакте с их родными», — уточнил позднее заместитель главы МВД Антон Геращенко.
В разговоре с полицией террорист сообщил, что автобус заминирован и что взрывчатка заложена и в неких других местах. Свои требования преступник обнародовал утром в соцсетях — в Twitter и Facebook (оба аккаунта вскоре были заблокированы).
В списке среди прочих оказались глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков,
Личность преступника удалось установить почти сразу: им оказался гражданин Украины, родившийся на территории России Максим Кривош. 44-летний злоумышленник ранее был дважды судим и десять лет отбывал наказание в исправительных учреждениях. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко. Сам террорист в разговоре с полицией представился как Максим Плохой. Под этим же псевдонимом в 2014 году он выпустил книгу под названием «Философия преступника», которая была издана тиражом 400 экземпляров. Книга объемом 560 страниц практически полностью состоит из цитат философов и биографии самого автора. «Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и “решил стать крутым”, — пишет он в своей книге.— Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли».
Философов Максим Кривош активно цитировал и на своих страницах в соцсетях, причем самых разных. Все их высказывания он подводил к мысли о том, что государство — это главный преступник. Так, на своей второй странице во «ВКонтакте» захватчик процитировал близкого к левым гегельянцам немецкого философа Макса Штирнера, отметив, что «деятельность государства заключается в насилии». Свои идеологические взгляды злоумышленник отразил и в списке требований к властям. Он поздравил всех с «днем Антисистемы» и написал, что «государство — это первый террорист».
В другом из своих недавних постов во «ВКонтакте» захватчик автобуса заключил: «Опасно быть нынче философом».
«Ъ» удалось связаться с одним из знакомых преступника, его бывшим сослуживцем по отряду спецназначения «Азов» Феофаном Добролюбовым.
Он давно угрожал
что-тотакое выкинуть, — отметил господин Добролюбов — Мы вначале вместе состояли в батальоне «Азов», и Максима (Кривоша.— «Ъ») оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения.
Как сообщил собеседник «Ъ», речь якобы идет о «гомосексуальных связях» Максима Кривоша.
На место событий сразу выехали правоохранители и представители спецслужб, в том числе Арсен Аваков. Полиция оцепила центральную площадь, приостановила движение городского транспорта, частично эвакуировала жителей из близлежащих домов, а также направила к месту происшествия несколько бронетранспортеров. Ситуацию днем прокомментировал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский: «Сейчас введена полицейская операция “Заложник”, а СБУ ввела план “Бумеранг”. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — написал он.
Весь день ситуация оставалась напряженной: из автобуса доносились выстрелы, злоумышленник также единожды бросил гранату с чекой и несколько раз — взрывпакеты. Взрывы, впрочем, гремели не только в Луцке. Так, мэр Киева Виталий Кличко в своем
Переговоры с преступником полиция вела по телефону. Как отметил Арсен Аваков на экстренном брифинге в Луцке, правоохранители также установили контакт с семьей преступника. «Люди находятся в нормальном состоянии. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем решить ситуацию», — сообщил министр. Он также призвал не распространять в сети фейковую информацию, поскольку террорист отслеживает новости через смартфон и неподтвержденная информация может затруднить процесс переговоров.
«Я сейчас на Viber скину тебе свои требования, и ты оповестишь всех журналистов по
Арсен Аваков отметил, что преступник долго не давал согласия на то, чтобы людям в автобус передали еду и воду.
Определенного прогресса удалось добиться к 19:00. «Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль», — поделился Антон Геращенко в Facebook.
Вечером было объявлено, что из автобуса отпущены три человека: пожилая женщина, беременная и ребенок. Произошло это после телефонного разговора захватчика с президентом Зеленским и на фоне появления в сети видеоролика, на котором глава государства выполняет требование террориста.
Ближе к 22 часам появились новости о том, что автобус взят в ходе штурма, сопровождавшегося взрывом. «Луцк. Все целы!» — написал министр Аваков в Twitter.
«Терроризму нет места ни в одной стране», — заявил, в свою очередь, Владимир Зеленский и удалил видеоролик с такой своеобразной рекламой фильма «Земляне».
Максим Кривош в ходе штурма сдался и был задержан. Теперь ему проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения. Следователями СБУ уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 («Террористический акт») УК. По этой статье преступнику грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
Марина Коваленко.