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02:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Кто и почему устроил теракт на западе Украины

Украинские силовики сегодня столкнулись с самым серьезным кризисом за время президентского правления Владимира Зеленского.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками, который следовал по маршруту Берестечко—Красниловка. Назвав происходящее «днем Антисистемы», захватчик выдвинул целый ряд требований к руководству страны. Попытки договориться с ним продолжались весь день. Вечером Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста: он записал видеообращение, где призывает всех смотреть фильм «Земляне». Вскоре после этого произошел штурм автобуса, заложники были освобождены, а захватчик задержан.

Сегодняшнее утро в украинском Луцке началось тревожно: в 9:25 в городскую полицию позвонил мужчина, который сообщил, что захватил автобус с заложниками, следовавший по маршруту Берестечко—Красниловка. Захват произошел на центральной площади города — Театральной. По сообщениям жителей города и СМИ, утром из забаррикадированного автобуса доносились предупредительные выстрелы. «Там (в автобусе.— “Ъ”) чуть больше десяти человек. Мы знаем фамилии всех лиц, находящихся там, и мы в контакте с их родными», — уточнил позднее заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Источник: Reuters

В разговоре с полицией террорист сообщил, что автобус заминирован и что взрывчатка заложена и в неких других местах. Свои требования преступник обнародовал утром в соцсетях — в Twitter и Facebook (оба аккаунта вскоре были заблокированы).

В частности, захватчик потребовал, чтобы первые лица страны записали видео с признанием «Я — террорист в законе».
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В списке среди прочих оказались глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-президент Петр Порошенко, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. Президенту Владимиру Зеленскому преступник выдвинул персональное требование выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм “Земляне” 2005 года — смотреть всем». Господин Зеленский выполнил его вечером.

Личность преступника удалось установить почти сразу: им оказался гражданин Украины, родившийся на территории России Максим Кривош. 44-летний злоумышленник ранее был дважды судим и десять лет отбывал наказание в исправительных учреждениях. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко. Сам террорист в разговоре с полицией представился как Максим Плохой. Под этим же псевдонимом в 2014 году он выпустил книгу под названием «Философия преступника», которая была издана тиражом 400 экземпляров. Книга объемом 560 страниц практически полностью состоит из цитат философов и биографии самого автора. «Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и “решил стать крутым”, — пишет он в своей книге.— Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли».

Источник: Reuters
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Философов Максим Кривош активно цитировал и на своих страницах в соцсетях, причем самых разных. Все их высказывания он подводил к мысли о том, что государство — это главный преступник. Так, на своей второй странице во «ВКонтакте» захватчик процитировал близкого к левым гегельянцам немецкого философа Макса Штирнера, отметив, что «деятельность государства заключается в насилии». Свои идеологические взгляды злоумышленник отразил и в списке требований к властям. Он поздравил всех с «днем Антисистемы» и написал, что «государство — это первый террорист».

В другом из своих недавних постов во «ВКонтакте» захватчик автобуса заключил: «Опасно быть нынче философом».

Источник: AP 2020

«Ъ» удалось связаться с одним из знакомых преступника, его бывшим сослуживцем по отряду спецназначения «Азов» Феофаном Добролюбовым.

Он давно угрожал что-то такое выкинуть, — отметил господин Добролюбов — Мы вначале вместе состояли в батальоне «Азов», и Максима (Кривоша.— «Ъ») оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения.

Как сообщил собеседник «Ъ», речь якобы идет о «гомосексуальных связях» Максима Кривоша.

На место событий сразу выехали правоохранители и представители спецслужб, в том числе Арсен Аваков. Полиция оцепила центральную площадь, приостановила движение городского транспорта, частично эвакуировала жителей из близлежащих домов, а также направила к месту происшествия несколько бронетранспортеров. Ситуацию днем прокомментировал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский: «Сейчас введена полицейская операция “Заложник”, а СБУ ввела план “Бумеранг”. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — написал он.

Источник: Reuters

Весь день ситуация оставалась напряженной: из автобуса доносились выстрелы, злоумышленник также единожды бросил гранату с чекой и несколько раз — взрывпакеты. Взрывы, впрочем, гремели не только в Луцке. Так, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что взрыв произошел рядом со станцией метро «Минская» в украинской столице. Еще два самодельных взрывных устройства, обнаруженных на этой же станции, взрывотехники обезвредили. Впрочем, связь инцидента с происшествием в Луцке пока не подтвердили. О звонках с предупреждением о минировании больниц, супермаркетов, торговых центров, банков, отделений почты и вокзалов сообщили также в полиции Одессы и Харькова. Пока эта информация проверяется.

Источник: Reuters

Переговоры с преступником полиция вела по телефону. Как отметил Арсен Аваков на экстренном брифинге в Луцке, правоохранители также установили контакт с семьей преступника. «Люди находятся в нормальном состоянии. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем решить ситуацию», — сообщил министр. Он также призвал не распространять в сети фейковую информацию, поскольку террорист отслеживает новости через смартфон и неподтвержденная информация может затруднить процесс переговоров.

Общался террорист не только с правоохранителями, но и с родственниками заложников.

«Я сейчас на Viber скину тебе свои требования, и ты оповестишь всех журналистов по е-мейлам, по телефонам позвонишь, — цитирует слова террориста сын одной из заложниц Александр Думанский.— Мои требования тебе передаст мама. Объяснишь, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, заминировано все, в автобусе куча взрывчатки, есть автоматическое оружие. Кроме того, в Луцке заложена мина… Главное, что власть должна выполнить требования, они очень простые. Мама сейчас скинет тебе скриншоты, и ты должен их разослать по СМИ». Второй звонок, по словам господина Думанского, произошел в 18:00. Из него он узнал, что у заложников есть вода, но они очень напуганы.

Источник: Reuters

Арсен Аваков отметил, что преступник долго не давал согласия на то, чтобы людям в автобус передали еду и воду.

Определенного прогресса удалось добиться к 19:00. «Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль», — поделился Антон Геращенко в Facebook.

Вечером было объявлено, что из автобуса отпущены три человека: пожилая женщина, беременная и ребенок. Произошло это после телефонного разговора захватчика с президентом Зеленским и на фоне появления в сети видеоролика, на котором глава государства выполняет требование террориста.

Ближе к 22 часам появились новости о том, что автобус взят в ходе штурма, сопровождавшегося взрывом. «Луцк. Все целы!» — написал министр Аваков в Twitter.

Чуть позднее он рассказал, что никакой второй взрывчатки, якобы заложенной в другом месте в городе, не было, при этом в Харькове задержан сообщник террориста.

«Терроризму нет места ни в одной стране», — заявил, в свою очередь, Владимир Зеленский и удалил видеоролик с такой своеобразной рекламой фильма «Земляне».

Максим Кривош в ходе штурма сдался и был задержан. Теперь ему проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения. Следователями СБУ уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 («Террористический акт») УК. По этой статье преступнику грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Марина Коваленко.

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