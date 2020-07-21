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21:50 (мск), источник: ТАСС

Террорист, захвативший автобус в Луцке, задержан

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Пассажиры захваченного террористом автобуса в Луцке освобождены после того, как силовики взяли автомобиль штурмом.

Источник: Reuters

Событие в прямом эфире транслировал телеканал «112 Украина».

Штурм автобуса начался со взрыва, затем заложники покинули автобус. После того, как люди вышли, силовики окружили автобус и взяли его штурмом.

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Украинские силовики задержали террориста, захватившего в Луцке более 12 часов назад пассажирский автобус. Все люди живы и находятся в безопасности.

Как сразу после штурма написал в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков, все освобожденные люди находятся в безопасности. «Все целы», — заверил министр.

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