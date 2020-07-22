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07:56 (мск), источник: Известия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.

Большинство пострадавших в тяжелом или критическом состоянии, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на экстренные службы. Их распределили по пяти больницам. Известно, что среди получивших ранения как минимум четыре женщины, одной из них пуля попала в грудь.

Житель района, где произошел инцидент, сообщил журналистам, что, судя по звукам, стрельба велась из нескольких орудий. Полиция заявила, что пока не может сказать, сколько было стрелков, при этом на месте ЧП найдено не меньше 60 гильз.

Известно, что пострадавшие — гости похоронной церемонии. Собеседники издания уточнили, что хоронили человека, погибшего во время стрельбы в Инглвуде на прошлой неделе.

WFTV сообщает, что стрельбу вели из проезжавшей мимо машины. Гости похоронной церемонии открыли ответный огонь.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших во время стрельбы.

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