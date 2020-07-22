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13:32 (мск), источник: Ведомости

Минюст США обвинил китайских хакеров в краже данных о лекарствах от COVID-19

Американский минюст предъявил обвинения двум гражданам КНР. По оценке прокуратуры США, китайские хакеры могли похитить данные компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса, тест-системы, а также препараты против COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:34 MSK, 22.07
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Инфицировано14 968 982+241 229
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Скончалось616 985+6 425
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Выздоровело8 486 019+163 848
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Источник: AFP 2020

Хакерам из КНР предъявили, в частности, обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до 10 лет заключения). По версии прокуратуры, кибервзломщики могли действовать как в собственных интересах, так и по поручению спецслужб и властей КНР, за 10 лет они похитили терабайт данных, хищения которых угрожают безопасности Соединенных Штатов.

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«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — приводятся в заявлении на сайте слова помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона Демерса.

По данным прокуроров, хакеры в течение десяти лет помимо США атаковали и другие страны: Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию. Их интересовали предприятия и компании в сферах медицинского оборудования и фармацевтики, машиностроения, оборонной техники и технологий и другие.

В июле власти Великобритании заявили, что российская разведка провела кибератаки в отношении организаций, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности страны (NCSC) указывал, что взлому подверглись серверы нескольких учреждений в разных странах. В Кремле заявили, что Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам.

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